Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация и страны Персидского залива зафиксировали новый всплеск напряженности в регионе, что может повлечь за собой значительные последствия для мировой экономики.
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