Врач Малышев рассказал, как определить обезвоживание у детей

Обезвоживание у детей развивается быстрее, чем у взрослых, определить его можно по редкому мочеиспусканию, сухим губам и языку, отсутствию слез во время плача, вялости, сонливости или, наоборот, выраженному беспокойству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии