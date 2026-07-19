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Всё о женщинах

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Врач Малышев рассказал, как определить обезвоживание у детей

Врач Малышев рассказал, как определить обезвоживание у детей

Обезвоживание у детей развивается быстрее, чем у взрослых, определить его можно по редкому мочеиспусканию, сухим губам и языку, отсутствию слез во время плача, вялости, сонливости или, наоборот, выраженному беспокойству.

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