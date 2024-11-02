Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году

В России налога по банковским депозитам в 2024 году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии