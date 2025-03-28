Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от +5℃ до +15℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ️ +6℃ 57 ☂️ 2% • 05:00: ️ +5℃ 57 ☂️ 2% • 08:00: ️ +9℃ 57 ☂️ 1% • 11:00: ☁️ +14℃ 57 ☂️ 6% • 14:00: ☁️ +15℃ 57 ☂️ 9% • 17:00: ☁️ +12℃ 57 ☂️ 13% • 20:00: ☁️ +10℃ 57 ☂️ 21% • 23:00: ⛅️ +7℃ 57 ☂️ 27% В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.