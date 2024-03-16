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От огня на борту британского авианосца Queen Elizabeth пострадали 10 моряков

От огня на борту британского авианосца Queen Elizabeth пострадали 10 моряков

Поздно вечером 15 марта на борту авианосца HMS Queen Elizabeth (R08), называемом также «Большая Лиззи», способном нести 40 единиц авиатехники, произошло возгорание и пожар начал распространяться по флагману ВМС Великобритании.

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