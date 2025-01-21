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Парламентская газета

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Сенатор Пушков заявил о шоке и ужасе ЕС после речи Трампа о гендерах

Сенатор Пушков заявил о шоке и ужасе ЕС после речи Трампа о гендерах

Европейские политики пребывают в шоке и ужасе после слов президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что в США теперь будут признаны только два пола — мужской и женский.

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Комментарии
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Eduard
В Европе паника:&quot;Как ,два пола,а не десять&quot;?
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19 час.
Eduard
От зарплат в Европе спятили,да и зарплаты у всех разные!
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19 час.
Eduard
На Западе есть конечно&quot;ценности&quot;,мы их покупаем,деньни тратим,а эти Гей парады со странными извращенцами просто извращение,как Садом и Гомора которые разрушили,
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19 час.

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