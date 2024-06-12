Итоги рейда "Мотоциклист" - 6 протоколов 🏍🏍🏍🚲🚲🚲🛴🛴🛴 В период летних каникул особую актуальность приобретает проблема детского дорожно-транспортного травматизма.
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Итоги рейда "Мотоциклист" - 6 протоколов 🏍🏍🏍🚲🚲🚲🛴🛴🛴 В период летних каникул особую актуальность приобретает проблема детского дорожно-транспортного травматизма.