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«Был готов уходить»: Пелагея заговорила о причинах развода с Телегиным

«Был готов уходить»: Пелагея заговорила о причинах развода с Телегиным

Певица откровенно рассказала о том, почему рассталась с отцом своей дочери. Пелагея Личный архивПелагея впервые подробно высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.

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