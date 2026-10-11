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Татар-информ

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«Даю установку в последний раз»: Кашпировский – кто это был и что это было

«Даю установку в последний раз»: Кашпировский – кто это был и что это было

Неделю назад скончался Анатолий Кашпировский. Эта смерть стала поводом переосмыслить феномен массового помешательства советских людей на почве его телесеансов.

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