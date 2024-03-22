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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Проблемный «Жилком»: власти Севастополя решают проблемы знаменитого недостроя

Проблемный «Жилком»: власти Севастополя решают проблемы знаменитого недостроя

21 марта первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Жилком» по вопросам завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Победы, 29А.

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