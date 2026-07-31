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Митрюшкин мог перейти в «Боруссию Д» и «РБ Лейпциг»: «Конечно, хотел туда»

Митрюшкин мог перейти в «Боруссию Д» и «РБ Лейпциг»: «Конечно, хотел туда»

Вратарь и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, что мог перейти в топовые клубы немецкой Бундеслиги во время выступлений за швейцарский «Сьон».

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