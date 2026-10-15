«Перемирие» закончилось: атаки ВСУ привели к пожару на НПЗ в Рязанской области Так называемое энергетическое перемирие, которое в одностороннем порядке вроде как установил Киев в ответ на неоднократные призывы Белого дома и лично Трампа отказаться от атак по российским НПЗ, просуществовало недолго.