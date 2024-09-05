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"Курск"? "Белгород"? "Суджа"? Чулпан Хаматова ответила на удар русских по Полтаве. Вышло стыдно

"Курск"? "Белгород"? "Суджа"? Чулпан Хаматова ответила на удар русских по Полтаве. Вышло стыдно

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Сбежавшая из России Чулпан Хаматова ответила на русский удар по училищу ВСУ в Полтаве.

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