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Регионы России

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Продажи дизельных автомобилей в России за первое полугодие 2026 года снизились на 12%

Продажи дизельных автомобилей в России за первое полугодие 2026 года снизились на 12%

За первое полугодие 2026 года в России было продано около 7,3 тысячи новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

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