Зимние забавы-опасные развлечения.

В последнее время самое популярное зимнее хобби детей и взрослых - увлекательный тюбинг. Тюбинг - надувные санки, предназначенные для катания по снегу или по воде, а в народе - это называется ´ватрушкой´, ´бубликом´, ´пончиком´.