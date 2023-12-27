Зимние забавы-опасные развлечения.

В последнее время самое популярное зимнее хобби детей и взрослых - увлекательный тюбинг. Тюбинг - надувные санки, предназначенные для катания по снегу или по воде, а в народе - это называется ´ватрушкой´, ´бубликом´, ´пончиком´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии