Создатели “Чужой: Ромул” использовали CGI только когда без этого было невозмо...

Создатели “Чужой: Ромул” использовали CGI только когда без этого было невозможно создать нужный кадрУ режиссера Феде Альвареса, создателя предстоящего фильма “Чужой: Ромул” состоялось интервью, в котором он обсудил работу над проектом.
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