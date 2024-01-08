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Владелец клуба «Мутабор» подарил мощи Николая Чудотворца храму напротив Кремля

Владелец клуба «Мутабор» подарил мощи Николая Чудотворца храму напротив Кремля

Владелец «Мутабора» подарил мощи Николая Чудотворца московскому храму «Знамение» Предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе.

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