Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Васса Гарбузюк

Какие дороги ноормальные, какие моментальные ответы?? Вы о чем? Или только в Ставропольском крае бардак, а везде уже европейский порядок в России? За неудобные вопросы по дорогам, по доступной среде для маломобильного населения, например, мэр Невинномысска Миненков в своем Телеграм просто блокирует жителей 😡