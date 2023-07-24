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Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Юрий Кот Вот все-таки верно утверждение, что либералы зациклены на своей светлейшей персоне, к ногам которой они готовы бросить и чужие жизни, так сказать, не побрезговав.

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Комментарии
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Васса Гарбузюк
Какие дороги ноормальные, какие моментальные ответы?? Вы о чем? Или только в Ставропольском крае бардак, а везде уже европейский порядок в России? За неудобные вопросы по дорогам, по доступной среде для маломобильного населения, например, мэр Невинномысска Миненков в своем Телеграм просто блокирует жителей 😡
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8 час.
ич
илона чегавцова
👍
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5 час.
лл
лина любимцева
Это  их  национальная черта.  БУЗЯТ ПОСТОЯННО! Живут в России - бузят. Живут в своем гадюшнике - все равно бузят... НЕ ПРИВЕДИ ТАКИХ СОСЕДЕЙ!!
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4 час.

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