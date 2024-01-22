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Капитан ВМС США призвал Украину не стесняться агрессии против России

Капитан ВМС США призвал Украину не стесняться агрессии против России

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Украине не нужно стесняться агрессии в отношении России. Такое заявление сделал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка".

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