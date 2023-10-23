Кулеба заявил, что Венгрия пытается выторговать для себя максимум из процесса принятия Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 23 октября, заявил, что Венгрия стратегически заинтересована во вступлении Украины в Евросоюз, но сейчас искусственно создает определенные препятствия, пытаясь выторговать для себя максимум из этого переговорного процесса, – сообщают украинские СМИ.