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Кулеба заявил, что Венгрия пытается выторговать для себя максимум из процесса принятия Украины в ЕС

Кулеба заявил, что Венгрия пытается выторговать для себя максимум из процесса принятия Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 23 октября, заявил, что Венгрия стратегически заинтересована во вступлении Украины в Евросоюз, но сейчас искусственно создает определенные препятствия, пытаясь выторговать для себя максимум из этого переговорного процесса, – сообщают украинские СМИ.

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