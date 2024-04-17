В Тамбове 30-летний наркокурьер проведёт 8,5 лет в колонии строгого режима

В Тамбове перед судом предстал 30-летний наркокурьер, гражданин Республики Таджикистан. Установлено, что в апреле прошлого года по предварительному сговору с соучастником фигурант совершил в Тамбове ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.
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