В Тамбове 30-летний наркокурьер проведёт 8,5 лет в колонии строгого режима

В Тамбове перед судом предстал 30-летний наркокурьер, гражданин Республики Таджикистан. Установлено, что в апреле прошлого года по предварительному сговору с соучастником фигурант совершил в Тамбове ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.