"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова, уборка мазута в Краснодарском крае на берегу Черного моря, сын Илона Маска в кабинете Дональда Трампа, открытие Берлинского кинофестиваля и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.