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  • Сергей
    Это пиноккио всемте с жорой муфлони будет также висеть!!Захарова пообещал...
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    Каждое чипполино будет еще вякать!!!Захарова пообещал...

"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова, уборка мазута в Краснодарском крае на берегу Черного моря, сын Илона Маска в кабинете Дональда Трампа, открытие Берлинского кинофестиваля и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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