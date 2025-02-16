"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова, уборка мазута в Краснодарском крае на берегу Черного моря, сын Илона Маска в кабинете Дональда Трампа, открытие Берлинского кинофестиваля и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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