Китай опубликовал первый в мире набор геологических карт Луны

Геологическая карта Луны / © Chinese Academy of Sciences / Handout via Xinhua Новый набор карт представляет данные, которые были получены за последние десятилетия зондирования Луны и научных исследований, так как предыдущие геологические карты Луны, созданные в период после осуществления космической программы «Аполлон», не корректировались в течение примерно полувека.