В смартфоны Google Pixel добавили функцию против укачивания

Смартфон будет распознавать поездку и включать Motion Assist автоматически Google начала поэтапно распространять на смартфоны Pixel под управлением Android 17 функцию Motion Assist, призванную уменьшить дискомфорт от укачивания при использовании телефона в движущемся транспорте.
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