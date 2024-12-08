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Тайник за фальшивой стеной: полиция обнаружила в доме цыган удивительные вещи

Тайник за фальшивой стеной: полиция обнаружила в доме цыган удивительные вещи

Русский компас Фото: скрин видео оперативной съёмки После ЧП у соседей полиция и спецназ перевернули цыганский "дворец".

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