В больнице умерла одна из раненных при атаке ВСУ на автобус в ЛНР пассажирок

Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, который был атакован беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР), поступила в состоянии клинической смерти и скончалась в медучреждении.
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