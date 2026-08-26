В больнице умерла одна из раненных при атаке ВСУ на автобус в ЛНР пассажирок

Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, который был атакован беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР), поступила в состоянии клинической смерти и скончалась в медучреждении.