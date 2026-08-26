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Газета.ру

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В больнице умерла одна из раненных при атаке ВСУ на автобус в ЛНР пассажирок

В больнице умерла одна из раненных при атаке ВСУ на автобус в ЛНР пассажирок

Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, который был атакован беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР), поступила в состоянии клинической смерти и скончалась в медучреждении.

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