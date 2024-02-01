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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Очень точный признак, что замужняя женщина является легкодоступной

Легкодоступность современной женщины проявляется не в том, что она может быть готова вступать в случайные связи со всеми подряд, а в том, что она не может быть верной своему выбору, не способна хранить верность мужчине, а также не видит преград перед тем, чтобы совершенно спокойно менять одного ….

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