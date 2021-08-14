Жених сбежал из ЗАГСа – это горе или?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаЖених сбежал из ЗАГСа – это горе или? Родители эти отношения, конечно же, не одобряли, ведь видели чуть больше влюбленной дочурки, но и мешать паре не стали.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваНикогда, наверное, не пойму людей,которые делают больно друг другу. То что произошло здесь, и он сбежал- это даже здорово, причём, для обоих. Действительно, могло произойти гораздо хуже, если бы им бы поставили штамп в паспорте. Мучения бы растянулись на годы... Но вот так, наотмашь! Какой для девушки стресс. Так делать нельзя, нельзя коверкать жизнь другому человеку. Ведь можно было сделать то же самое, но совсем по-другому, в более мягкой форме, заранее подобрать слова и т.п.Владимир Соколовмы не знаем всех подробностей))а автор подал всё однобоко)) как возможный вариант она настояла на свадьбе шантажируя беременностью, однако у него есть другая женщина.Вера ФедороваНу а что, он вчера не знал, что у него "есть другая женщина"?!Владимир Соколовшантаж дело такое)) тем более ребенком.Вера ФедороваНу, это мы сейчас тут напридумываем...Владимир Соколовбез понимания причин какой смысл тут рассуждать правильно он сделал или нет)) ну а подобные опусы рассчитаны исключительно на женские эмоции))все мужики козлы , даже со свадьбы бегут))зачем бабе думать, если козел отпущения уже назначен?)ДенисЗначит мужику ангел хранитель вовремя подсказал что надо сваливать, всё равно 90% и эта баба подала бы на развод. Ели побег для бабы это хорошо, радуйся тогда. Но после строчек вначале где где он сбежал далее идут очень длинные сопли — ”побег жениха – это не горе“ и т.д, а если не горе, кому и зачем такой длинный текст и нытьё ни о чём?Элина МорозоваБаран какой то. Его никто на веревке не тянул. Незрелый мальчонка. Его более жалко , чем ее. Родителям надо было просто уговорить ее не торопиться, а ненадолго отложить. И свадьба сама собой отменилась бы..Комментировать
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