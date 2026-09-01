ЦСКА подписал контракт с защитником Грушниковым до 2026/27 сезона

Артем Грушников, защитник и выпускник школы ЦСКА, подписал контракт с клубом до сезона 2026/27. Ранее он играл в Молодежной хоккейной лиге и выступал в Северной Америке, выбравшись на драфте НХЛ 2021 года под 48 номером.
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