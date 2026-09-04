Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 153 подписчика

Sveti Stefan. Арендатор Рома Абрамович, оформил 16 лет назад))

Sveti Stefan. Арендатор Рома Абрамович, оформил 16 лет назад))

В гостинице в Свято Стефане, что на картинке, был три раза -Когда служил в Современнике, по путевке Бауманского райкома комсомола.

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