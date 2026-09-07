Для Бугульмы разработали новый бренд

Изображение предоставлено пресс-службой Бугульминского района РТ У Бугульмы появился новый городской бренд – система визуальной идентичности, которая объединяет историческое наследие, культурный код и образ будущего.
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