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Татар-информ

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Для Бугульмы разработали новый бренд

Для Бугульмы разработали новый бренд

Изображение предоставлено пресс-службой Бугульминского района РТ У Бугульмы появился новый городской бренд – система визуальной идентичности, которая объединяет историческое наследие, культурный код и образ будущего.

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