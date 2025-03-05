Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам

По его словам, он получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию ситуации, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».
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