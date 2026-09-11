Украина близка к удару «Орешником» из-за атак на мирных жителей РФ – депутат Колесник

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Украина близка к тому, чтобы Россия нанесла по ней удар «Орешником», если со стороны Киева усилятся террористические атаки по мирному населению РФ.
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