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Брюнетт о Бобровском в матче с «Сан-Хосе»: «Он был великолепен. Своими сэйвами буквально спас наши жизни»

Тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт поделился мнением об игре вратаря команды Сергея Бобровского в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

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