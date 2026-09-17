📷❗️Концерн «Калашников» на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве впервые публично продемонстрировал сразу два специализированных комплекса противодействия беспилотной угрозе - «Зверобой» и «Калитка-КА».
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