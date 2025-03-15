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Царьград

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"Русал" приобретает 26% в индийском заводе за $243,75 млн для расширения влияния

"Русал" приобретает 26% в индийском заводе за $243,75 млн для расширения влияния

"Русал" подписал соглашение с Pioneer и KCap на приобретение до 50% в индийской компании Pioneer Aluminium Industries Limited.

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