Челябинские депутаты назвали ветеранов СВО и молодежь будущим власти

В Челябинске председатель городской думы Сергей Буяков и депутат Законодательного собрания области Максим Гулин, представляющий партию «Новые люди», оценили значение ветеранов СВО и молодых политиков для работы представительных органов власти.
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