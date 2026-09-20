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Царьград

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Челябинские депутаты назвали ветеранов СВО и молодежь будущим власти

Челябинские депутаты назвали ветеранов СВО и молодежь будущим власти

В Челябинске председатель городской думы Сергей Буяков и депутат Законодательного собрания области Максим Гулин, представляющий партию «Новые люди», оценили значение ветеранов СВО и молодых политиков для работы представительных органов власти.

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