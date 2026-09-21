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Что происходит в Токио из-за мощного тайфуна Дуцзюань

Что происходит в Токио из-за мощного тайфуна Дуцзюань

Как передает 21 сентября ТАСС, на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю обрушился мощный тайфун "Дуцзюань".

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