Что происходит в Токио из-за мощного тайфуна Дуцзюань

Как передает 21 сентября ТАСС, на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю обрушился мощный тайфун "Дуцзюань".
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