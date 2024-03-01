Саморазоблачение ЦРУ: Оказывается, Путин вовремя начал Спецоперацию

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Устроило переполох издание «The New York Times», моё почтение. Второй по значимости и пропагандисткой направленности печатный орган Политбюро ЦК Демократической партии США тиснул огромный материал «Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным», из которого (жаль, без ярких подробностей) опешившая публика узнала обжигающую правду.