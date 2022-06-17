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Самошников интересен ЦСКА. «Рубин» готов продать защитника за 2-3 млн евро

Защитник «Рубина» Илья Самошников может перейти в ЦСКА. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев общался в этом году с 24-летним игроком сборной России на тему возможного трансфера, но развития тот разговор пока не получил, сообщает «Спорт-Экспресс».

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