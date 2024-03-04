Экс-глава МИД Австрии собирается уехать из Петербурга

Карин Кнайсль присмотрела место для строительства дома в России.Бывший руководитель МИД Австрии рассказала на Всемирном фестивале молодёжи, что Петербург, скорее всего, не станет для неё местом постоянного проживания.
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