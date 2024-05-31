Silent Hill: The Short Message преодолела отметку в 2,5 миллиона скачиваний В то время как н...

Silent Hill: The Short Message преодолела отметку в 2,5 миллиона скачиванийВ то время как недавний выпуск Silent Hill Transmission был посвящен ремейку Silent Hill 2 от Bloober Team и не содержал никаких новостей о Townfall или Silent Hill f, на нем были представлены новости о… источник.
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