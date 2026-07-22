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Царьград

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Тайная встреча русских и немцев в Баку: О чём могли говорить?

Тайная встреча русских и немцев в Баку: О чём могли говорить?

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о состоявшейся в Баку закрытой встрече представителей России и Германии вызвало широкий резонанс.

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