Байден публично обозвал Путина бандитом, в Кремле тут же ответили

Оскорбительное заявление прозвучало во время праздничного обеда в Ирландии. Президент США Джо Байден, ранее не раз позволявший себе оскорбительные высказывания о российском лидере Владимире Путине, сделал очередное скандальное заявление.
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