Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Сергачев против «Флориды»: 5-я шайба в сезоне, 3 броска, 3 хита, 3 блока и 2 перехвата за 22:40. У него 25 очков в 27 играх

Сергачев против «Флориды»: 5-я шайба в сезоне, 3 броска, 3 хита, 3 блока и 2 перехвата за 22:40. У него 25 очков в 27 играх

Михаил Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». Защитник «Тампы» внес вклад в победу команды над «Пантерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх