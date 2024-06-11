Ботафого-СП – Вила Нова где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Бразилия 16 июня

В воскресенье, 16 июня, сыграют Ботафого-СП и Вила Нова в рамках Серии Б Бразилии. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Estádio Santa Cruz Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.