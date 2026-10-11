Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Петербурге автор «блога для мамочек» попыталась убить сына. «Ребенок в коме»

В Петербурге автор «блога для мамочек» попыталась убить сына. «Ребенок в коме»

В Петербурге врачи борются за жизнь мальчика, которого мать напоила уксусом В Петербурге многодетная мать попыталась убить своего сына — она влила ему в рот уксус, погрузила в озеро и ушла.

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