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ФСБ задержала в Белгороде двух готовивших диверсию на транспорте россиян

ФСБ задержала в Белгороде двух готовивших диверсию на транспорте россиян

ФСБ задержала в Белгороде двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспорта. В ведомстве рассказали, что задержанные — сторонники украинских националистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на украинский сайт «Миротворец».

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