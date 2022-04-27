ФСБ задержала в Белгороде двух готовивших диверсию на транспорте россиян

ФСБ задержала в Белгороде двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспорта. В ведомстве рассказали, что задержанные — сторонники украинских националистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на украинский сайт «Миротворец».
ФСБ задержала в Белгороде двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспорта. В ведомстве рассказали, что задержанные — сторонники украинских националистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на украинский сайт «Миротворец».
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