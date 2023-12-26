Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти хоккеиста из Оренбургской области

В средствах массовой информации размещена публикация, в которой мать умершего в июле 2020 года в одном из медицинских учреждений хоккеиста из города Орска сообщает, что следователи затягивают с расследованием уголовного дела, возбужденного по ч.
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