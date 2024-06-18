Раскрыт салон большого рамного внедорожника BYD Leopard 8

Пресс-служба дочерней марки Fang Cheng Bao поделилась фотографиями интерьера будущего флагмана. Спереди Leopard 8 почти не отличается от «младшего» Leopard 5, но салон трёхрядный — есть варианты с шестью или семью местами.
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